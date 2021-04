Auto elettriche, incentivi fino al 2026 e colonnine di ricarica veloce per spingere la domanda

Vero, ma le vendite per calare dovrebbero prima aumentare, cosa che non sta accadendo ai ritmi attesi, specie se ci confrontiamo con gli altri Paesi. In Francia e UK le elettriche pure (BEV) sono ben oltre il 6% del mercato alla pari con le plug-in (PHEV) e in Germania arrivano a superare rispettivamente il 9 e l'11%. Invece in Italia le BEV sono al 2% e crescono del 33% mentre le PHEV, sopra il 3%, crescono del 238%. Ma il Bel Paese è soprattutto il mercato delle ibride senza spina, che a febbraio hanno superato le vetture diesel. Secondo gli operatori, questo accade perché siamo indietro con le colonnine di ricarica. Di quelle sopra i 22kW ce ne sono 2,7 ogni 100 km, contro la media europea di 4,9 e le 6,9 della Germania. Per Scudieri, “gli utilizzatori devono essere liberi negli spostamenti, avendo la garanzia che le infrastrutture per l'alimentazione siano di supporto. C'è assoluta necessità di correre ai ripari e dare capillarità alla rete di ricarica, che è uno dei principali fattori abilitanti per scegliere queste motorizzazioni.”



Dunque, l'industria sotto la pressione delle multe imposte dalla UE vuole vendere auto elettriche, ma per farlo servono incentivi e infrastrutture. La conclusione porta dritto ai fondi del Next Generation EU, dai quali il comparto si aspetta che vengano le risorse per le reti di ricarica. Non si tratta solo di piantare qualche migliaio di colonnine, che pure significherebbe alcune centinaia di milioni di euro, quanto di portare in giro una rete di energia potente, per reggere assorbimenti di oltre 100 kW. Così, i nipoti dei contribuenti oltre ad aiutare la domanda dovrebbero farsi carico pure delle infrastrutture. Considerando tutte le esigenze ambientali che il Paese già ha, dalla messa in sicurezza idrogeologica all'edilizia antisismica, abbiamo chiesto se non ci fosse una via più breve. Visto che è stata proprio la politica a causare tutto questo, non basterebbe togliere le multe e tutto si sistemerebbe, secondo le normali leggi di mercato, della domanda e dell'offerta?



Ha risposto Crisci, affermando che “la politica deve fissare i suoi obiettivi in base al sentiment popolare, visto che il pianeta è a rischio e servono dei piani. Poi però è da stabilire quanto tali obiettivi debbano essere veloci e stringenti e quanti rischi portano all'industria. Questo intendo quando dico che la sostenibilità ambientale deve andare assieme alla sostenibilità economica. La politica ha fissato obiettivi di CO2 ed è fuor di dubbio che sia un problema da risolvere”. Scudieri, che aveva già detto quanto poco influenti fossero le macchine sulle emissioni di CO2, ha però anche aggiunto che “l'energia va prodotta da fonti rinnovabili e non va sprecata.”