Auto elettriche, infrastrutture e colonnine di ricarica inadeguate in Italia

È responsabilità dei concessionari autostradali

Più in generale, forti differenze si rilevano fra Nord, Centro e Sud Italia confermando l'evidente divario infrastrutturale. La responsabilità dell’installazione delle colonnine sarebbe per legge dei concessionari autostradali che sono dunque obbligati a dotare tutte le tratte di loro competenza delle infrastrutture necessarie o direttamente o anche attraverso subconcessioni a loro scelta.

Autostrade per l’Italia e il piano con Free to X

Il report di InsideEVs.it evidenzia come buona parte delle concessionarie ancora non sia in regola con l’unica eccezione di Autostrade per l’Italia che attraverso la subconcessione di Free to X sta portando avanti un piano programma col risultato che già oggi oltre 27 aree di servizio sono già state attrezzate delle infrastruttura di ricarica di assoluto livello quelle ad alta potenza.

Ecco una proposta concreta da parte InsideEVs.it

"Dal nuovo Governo – ha spiegato Alessandro Lago direttore InsideEVs.it - auspichiamo più sensibilità e interventi concreti per obbligare le concessionarie ad agire. E come InsideEVs.it proponiamo degli sconti per chi viaggia in auto elettrica ed è costretto ad uscire dell’autostrada per le carenza di aree attrezzate”. Una soluzione interessante e utile per gli automobilisti.

Una rete di ricarica per i grandi gruppi d’auto?

Alla proposta di InsiEVs.it si potrebbe aggiungerne anche un'altra. Sulla base di quanto fatto da Tesla in tutti questi anni varrebbe la pena di considerare la possibilità che i anche grandi gruppi automobilistici nazionali potrebbero farsi carico anche soltanto in autostrada di una propria rete di ricarica destinata ai possessori dei loro modelli. Sarebbe una formula di fidelizzazione in più.