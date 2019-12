Auto elettriche, gli investimenti delle case e i modelli in arrivo di Corrado Canali

(Afp)

L'impegno finanziario dei costruttori per le auto elettriche è aumentato di oltre il 50% negli ultimi 12 mesi. Si parla sempre e solo di elettrificazione, ma la vera svolta in tema di mobilità a bordo di una quattro ruote non può che essere rappresentata dalle vetture a batteria e per tanti e buoni motivi. Le elettriche sostituiscono in maniera definitiva i classici motori termici, sia a benzina che diesel. In aggiunta eliminano alla fonte qualsiasi tipologia di sostanze inquinanti. Sono poi alla base della completa trasformazione hi-tech che porterà all'utilizzo a tempo pieno dell'intelligenza artificiale. Si apriranno così le porte alla guida autonoma. A quel punto l'auto di oggi non sarà più la stessa e il futuro una realtà.