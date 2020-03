Auto elettriche, agli italiani piacciono ma restano i dubbi sull’autonomia Dalla ricerca ricerca Global Automotive Consumer Study 202 0 emerge che anche nel nostro paese cresce la propensione per la mobilità alla spina

2' di lettura

A livello globale l'interesse dei consumatori per le tecnologie di connettività e guida autonoma sta diminuendo Gli italiani si dimostrano più aperti a queste innovazioni anche se poco propensi a pagare di più per usufruire dei benefit tecnologici. In Italia continua inoltre a crescere l'attenzione per l'ambiente e la preferenza dei consumatori per la mobilità elettrica/ibrida, ma restano incertezze relative alle prestazioni e alle modalità di ricarica delle batterie.

È questo il quadro che emerge dalla ricerca Global Automotive Consumer Study 2020 condotta da Deloitte su oltre 35.000 consumatori in 20 Paesi nel mondo. Dalla quale emerge che sebbene a livello globale i consumatori esprimano ancora forti perplessità principalmente legate a tematiche di privacy e sicurezza, il mercato italiano si muove in controtendenza sulla tecnologia autonoma: solo il 25% degli intervistati ritiene che non sia sicura.

Un dato in calo rispetto alle precedenti edizioni dello studio, ma anche più basso rispetto a Paesi come Stati Uniti (48%), Giappone (47%) e Germania (45%). Nel nostro Paese come negli altri mercati analizzati il fattore prezzo rimane cruciale nelle decisioni di acquisto dei veicoli.

Il 26% degli italiani non è disposto a corrispondere un “premium price” per usufruire delle tecnologie di guida autonoma, mentre il 33% pagherebbe al massimo 400 euro. Analogamente il 26% dei consumatori italiani dichiara di non essere disposto a spendere di più per un'auto in grado di comunicare con altri veicoli e con le infrastrutture pubbliche per migliorare la sicurezza stradale.

Anche sulla mobilità elettrica secondo lo studio di Deloitte emerge in tutti i Paesi occidentali un crescente interesse. In Italia la preferenza dei consumatori per i motori ibridi/elettrici sale al 71%, in aumento rispetto al 58% di un anno fa.