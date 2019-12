Auto elettriche, Jaguar aggiorna il software della I-Pace: 20 km di autonomia in più Sulla base dei dati raccolti dal monomarca a margine del Campionato di monoposto elettriche di Formula E, la Casa inglese garantisce un'efficienza superiore che si sintetizzano in oltre 20 km aggiuntivi di autonomia da sfruttare al meglio di Corrado Canali

Sperimentata in pista, la prima elettrica di Jaguar, la I-Pace è ora aggiornabile con un nuovo software che permette alla vettura di guadagnare fino a 20 km di autonomia come ufficializzato dalla Casa inglese.

Un software realizzato sulla base dei dati raccolti nel monomarca sTrophy che si svolge in occasione di tutti i Gp di Formula E: proprio Jaguar ha vinto quest'anno l'appuntamento di Roma con la Formula E. Se, infatti, tecnicamente il dato della percorrenza dalla I-Pace rimane sempre lo stesso, 470 km con un ciclo di carica del pacco batterie da 90 kWh.

Tuttavia l'upgrade, fanno sapere dalla stessa Jaguar, si potranno valutare nella guida di tutti i giorni. Un efficienza di sistema che dipende da una riveduta e corretta distribuzione della coppia tra i due assali quando si viaggia in Eco mode pur mantenendo la trazione integrale permanente oltre che da miglioramenti nella gestione termica, attraverso una chiusura più frequente delle pese d'aria attive.

Il nuovo software prevede anche delle novità nell'ambito delle logiche sul recupero dell'energia in frenata che ora risulta ancora più ottimizzato. Sempre in tema di calcolo numerico dell'autonomia residua, va tenuta conto anche dello stile di chi è alla guida. L'installazione del nuovo programma col quale tutti i proprietari della I-Pace potranno aggiornare online le funzionalità della vettura, è sufficiente recarsi in concessionaria.

Un analogo intervento lo aveva annunciato nei giorni scorsi Audi per la sua e-tron che dopo aver liberato risorse di un powertrain con delle potenzialità di sviluppo ulteriori nei prossimi mesi, utilizzabili fra l'altro sia dai nuovi modelli in arrivo, ma sfruttabili anche dall'auto che da dato il via a tutta alla gamma EV.