Auto elettriche, Jeep Avenger: la piccola green

La Jeep Avenger è una della novità più attese del 2023. Sia perche è un suv di dimensioni ridotte, la tipologia di auto più richiesta dal grande pubblico, ma anche perché è offerta sia in modalità elettrica con un'autonomia di circa 400 km. Che si tratti di un'autentica Jeep non ci sono dubbi visto che in seguito verrà proposta anche in versione più fuoristradista. L'Avenger è già ordinabile, ma nella versione di lancio la 1St Edition con tutto di serie ad un prezzo di 39.500 euro incentivi esclusi. In vendita, poi, ci sarà soltanto a partire dal mese di febbraio.

