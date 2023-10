Auto elettriche, Kia EV9 si ricarcarica con plug and charge

Ascolta la versione audio dell'articolo

Kia offrirà a cominciare del suv elettrico EV9 l’innovativo sistema tecnologico Plug&Charge che poi verrà esteso a tutte le elettriche del brand coreano. La nuova funzione prevede la possibilità di collegare un’autoelettrica a qualsiasi stazione di ricarica pubblica compatibile e di iniziare da subito la ricarica, senza necessità di ulteriori identificazioni o passaggi intermedi garantendo, di conseguenza, delle ricariche non soltanto molto più veloci, ma anche decisamente convenienti.

Ricariche automatiche facili oltre che sicure

La funzione Plug&Charge dispone sostanzialmente di un metodo di identificazione integrato nel veicolo che permette all’auto di comunicare direttamente con le stazioni di ricarica abilitate. Si avvia in modalità automatica, è facile e sicuro, riducendo i tempi dell’erogazione, ma anche al distacco. Con le procedure di ricarica standard oggi in uso, si deve, invece, verificare il proprio account prima di poter avviare la ricarica con una carta RFID o tramite app, come Kia Charge.

Ecco come funziona l’innovativo Plug&Charge

Il Plug&Charge, innanzitutto, utilizza uno scambio automatizzato di certificati digitali tra l’auto e la colonnina che è in grado di identificare l’account dell’utente e il contratto di ricarica associato con il Kia Charge già in possesso. L’ecosistema Hubject Plug&Charge, inoltre, gestisce anche lo scambio di informazioni in modalità sicura sicure tra le parti interessate che sono gli operatori delle ricarica (CPO), quelli di mobilità (MO) e poi i produttori di componentistica originali (OEM).

Il sistema si aggiunge all’app Kia Charge

Per Kia il sistema Plug&Charge non potrà che semplificare il processo della ricarica senza però annullare tutti i vantaggi dell’app Kia Charge che sono sia la funzione di navigazione che gli aggiornamenti in tempo reale sui costi e ancora la possibilità di applicare opzioni filtro come il tipo della presa. Sia la velocità di ricarica, ma anche la tipologia di accesso informeranno dell’infrastruttura pubblica disponibile. Completata la ricarica si scollegare l’auto e si ripartire.

L’ecosistema per gli utilizzatori di Kia a batteria

Plug&Charge si va ad aggiungere agli altri partner dell’ecosistema del costruttore coreano che sono DCS, il mobility provider, Hubject la verification platform e quelli delle rete di ricariva come IONITY, mettendo così a disposizione degli utenti di vetture elettriche Kia delle tecnologie più disponibili di recente per rendere più piacevole l’esperienza alla guida di una vettura batteria oltre che ampliando un portfolio che prevede il Kia Connect, Kia Charge e Kia Smart Charging.