Auto elettriche Km 0, 8.547 auto-immatricolazioni nel 2023. 6.840 ancora in stock, Fiat 500e in testa.

Auto a Km 0, ovvero una vettura auto-immatricolata molto spesso dalla concessionaria per raggiungere gli obiettivi di vendita fissati dal costruttore automobilistico. Con la transizione energetica in atto, lo step successivo è l’auto elettrica Km 0, soluzione perfetta per dare ossigeno ad una nicchia di mercato che continua in Italia a non incontrare le preferenze dei clienti. Se il sospetto che alcuni risultati commerciali non rispecchiassero chiaramente le preferenze del mercato, la tabella pubblicata da Dataforce in base ai dati forniti dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti fa chiarezza sulla reale situazione. Su 8.547 auto-immatricolazioni in Italia di auto a zero emissioni tra gennaio e novembre, ben 6.842 giacciono ancora in stock tra dealer e case automobilistiche.

Auto elettriche km 0, 15% del totale

Complessivamente le vendite di auto elettriche nei primi undici mesi dell’anno hanno raggiunto in Italia le 59.839 immatricolazioni, di cui circa il 15% legate ad auto immatricolazioni.

Naturalmente molte vetture sono esemplari dimostrativi utilizzati per prove in anteprima alla stampa o presentazioni ai clienti, come nel caso dei singoli esemplari di Bmw iX2 o Maserati Granturismo Folgore, ma la parte alta della classifica pubblicata da Dataforce apre diversi interrogativi. Altro dubbio arriva su dove si trovano queste vetture e come verranno utilizzate, perché non presenti sui più importanti portali di vendita come Autoscout.

Fiat 500e Km 0, 893 esemplari in stock

Al primo posto dell’elaborazione Dataforce, su fonte Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, si piazza la Fiat 500E con 893 esemplari ancora in stock. Seconda posizione per la Peugeot 208 elettrica, a quota 373, seguita dalla Jeep Avenger Bev con 337 vetture già immatricolate ferme in stock. Scendendo dal podio tutto Stellantis in materia di auto elettriche km0, la quarta posizione è conquistata dalla Hyudai Kona Ev con 315 esemplari. La quinta posizione, invece, potrebbe essere legata alla forte attività promozionale legata al lancio della Fiat 600e (258 esemplari), mentre la sesta e la settima di Opel Corsa e Peugeot 2008 (rispettivamente ferme a 213 e 199 esemplari) sembrano più correlate alla necessità di tenere alto i volumi delle bev prodotte dal mega gruppo guidato da Tavares. Ottava posizione per la prima premium elettrica della classifica, con la Bmw iX1 a quota 197 esemplari, con il nono posto si torna in casa Stellantis con i 185 esemplari della e-C4, mentre la classifica delle prime 10 auto elettriche a km0 in stock è chiusa dalla Mercedes EQA ferma a 175 vetture. Continuando a scorrere l’elenco, la Cupra Born è il primo modello del gruppo Volkswagen in classifica (11° posizione con 145 vetture), la Mg4 è la prima cinese auto-immatricolata in stock (20° posizione con 102 esemplari) e non mancano anche modelli come Tesla Model Y (23° posizione con 97 vetture) e addirittura Porsche Taycan (24° posizione con 93 esemplari). A chiudere la classifica dei 25 modelli elettrici a km 0 in stock, la Abarth 500 con 83 vetture.

Come detto le auto-immatricolazioni possono essere legate ad attività di marketing, eventi stampa o vetture demo ma sicuramente è un fenomeno che va considerato e tenuto monitorato.