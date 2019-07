Auto elettriche, allarme analisti: gli investimenti porteranno a un «deserto del profitto» Le case affrontano una difficile transizione dal termico all'elettrico di Pier Luigi del Viscovo

Ecco la verità sulle batterie del futuro per auto elettriche

4' di lettura

Un deserto del profitto. Così Alix Partners, una società di consulenza, descrive il territorio verso cui si sta addentrando l'industria automobilistica. Siamo al terzo indizio in poche settimane.

Prima Standard & Poor's ha avvisato che l'outlook sui margini tende al brutto a causa dei troppi investimenti, a fronte dei quali la risposta del mercato appare quanto meno improbabile. Poi è stata la volta addirittura del numero due di Bmw, che ha fatto coming out sulla completa indisponibilità dei cittadini europei ad acquistare auto solo elettriche. Con tre indizi, comincia a materializzarsi una prova: ma di cosa?

IL DOSSIER/Auto elettriche



Gli analisti guardano con preoccupazione ad alcuni indicatori del settore. Il più importante è la quantità impressionante di soldi che i costruttori stanno investendo, da qui al 2023: 225 miliardi di dollari per l'elettrificazione della gamma e altri 50 per la guida autonoma, stando alle stime di Alix Partners. Per dare un riferimento, 275 miliardi è la metà dei 553 miliardi di Ebit che i costruttori di auto e veicoli leggeri hanno generato nel quinquennio 2014/18. Sebbene non siano un'automatica erosione dei profitti di pari importo e per quanti risparmi possano fare, e li stanno facendo (e chissà che questo non si riveli parte del problema), è facile comprendere la dimensione della minore redditività.

VIDEO/E cco la verità sulle batterie del futuro



A questo punto, va detto che l'impresa deve costantemente fare investimenti, per andare incontro alle opportunità di nuova domanda che si prospettano all'orizzonte. Quando, si prospettano. Se, si prospettano. Gli analisti in verità dipingono un trend tutt'altro che espansivo nei prossimi anni. Il primo mercato del Mondo, la Cina, che ha generato in questo decennio i due terzi della crescita, pare stia tirando il freno: si proietta un meno 8% quest'anno. Gli Stati Uniti sono entrati nella fase calante del ciclo e l'Europa, per bene che possa fare, non darà i volumi necessari. Insomma, investimenti sì, ma non per vendere più macchine: sorge il dubbio se Herny Ford li farebbe.