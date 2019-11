Auto elettriche, Lexus prepara il lancio del suo primo modello Bev Il brand di lusso del Gruppo Toyota, è pronto a lanciare la versione elettrica del crossover UX in occasione del Salone dell'auto Guanzhou in Cina in programma alla fine di novembre. Il modello potrebbe basarsi sulla Toyota C-HR Electric già in vendita sul mercato cinese di Corrado Canali

Lexus ha annunciato di voler presentare la sua prima auto elettrica di produzione in serie che si presume possa essere la versione a batteria del crossover UX.

Il brand giapponese non ha per ora anticipato alcun dettaglio sulla vettura, ma ha spiegato che si tratta di un progetto “destinato a soddisfare le esigenze sia degli utilizzatori in Cina che in Europa”.

Il nuovo modello potrebbe essere basato sulla Toyota C-HR Elettric , un crossover gemello della UX che è attualmente già disponibile sul mercato cinese.



La prima auto elettrica di Lexus probabilmente si chiamarà UX Electric. Lexus e Toyota hanno già programmato di lanciare entro il 2021 tre modelli elettrici. Nel frattempo, Lexus, ha presentato al recente Salone di Tokyo un concept la LF-30 che aveva lo scopo di proporre in anteprima lo stile delle futura ammiraglia elettrica del brand. L'LF-30 che è di dimensioni simili ad un'Audi e-tron, utilizza una nuova architettura EV sviluppata da Lexus e Toyota che dovrebbe essere utilizzata dai due brand del Gruppo dal 2022.

