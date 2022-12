Auto elettriche, Lotus Electre: il suv elettrico della svolta

La Lotus Electre è il primo modello a ruote alte del brand britannico. E questo basta per aver fatto alzare un coro di critiche da parte dei fans del marchio fondato da Colin Chapman. La trazione è integrale e l'equipaggiamento è di due motori elettrici, in due diverse varianti di potenza, da 612 o 918 cv, con un'autonomia omologata che nelle versioni più potenti arriva fino a 600 km. E' lunga 510 cm e offfre un'abitacolo spazioso oltre che due bagagliai: uno è posteriore ed è accreditato di 688 litri, l'altro è anteriore da 48 litri. Per la prima volta una Lotus è prodotta fuori dell'Inghilterra e in Cina il Paese a cui appartine Geely il proprietario. In vendita da giugno a circa 100mila euro

4/12 6/12 Menu