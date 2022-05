Auto elettriche, maxi investimento di 10 miliardi di euro del gruppo Volkswagen e di Seat in Spagna

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

ll Gruppo Volkswagen e l'associata Seat investiranno 10 miliardi di euro insieme ai partner del progetto formato da 62 aziende nazionali, internazionali e di riferimento di diversi settori per l’elettrificazione della Spagna. Dei 10 miliardi previsti 3 sono destinati alla realizzazione di una gigafactory per produzione di batterie. Ad annunciarlo è stato Herbert Diess, in qualità di ceo del Gruppo Volkswagen che ha visitato l'area dove sorgerà a partire dal 2023 la gigafactory insieme a Pedro Sánchez che è il primo ministro spagnolo e anche ai vertici del gruppo Seat.

La Spagna sarà l’hub europeo della mobilità elettrica

“Il Gruppo Volkswagen, Seat e il governo spagnolo condividono la stessa visione di trasformare che punta a trasformare la Spagna nell'hub europeo della mobilità elettrica. Siamo pronti a dare inizio al progetto che servirà di base per la produzione di veicoli elettrici negli stabilimenti Seat sia di Martorell che di Pamplona insieme anche a tutto l'ecosistema dei fornitori. E' il più grande investimento industriale mai realizzato in Spagna” ha aggiunto inoltre lo stesso Herbert Diess.

Tremila nuovi posti di lavoro aggiuntivi entro il 2030

I lavori si allestimento della Gigafactory inizieranno nel primo trimestre del 2023 e garantiranno un volta a regime oltre 3.000 nuovi posti di lavoro entro il 2030. La gigafactory che avrà una capacità produttiva annuale di 40 GWh, si svilupperà su una superficie di 200 ettari con l'avvio delle produzione previsto nel corso del 2026. Inoltre l'elettricità per alimentare la gigafactory sarà 100% proveniente da energia rinnovabile oltre che dal riutilizzo delle materie prime. Si tratterà, dunque, di un perfetto esempio di autentica energia circolare realizzato in Spagna.

Un impianto fotovoltaico in modalità 100% green

Grazie a un accordo con Iberdrola verrà inoltre realizzato un impianto fotovoltaico a Sagunto che fornirà energia verde alla gigafactory. L'impianto solare coprirà una superficie di 250 ettari e sarà situato a meno di 10 chilometri dalla fabbrica di batterie. In una prima fase, fornirà il 20% dell'energia necessaria alla gigafactory. Seat come è noto è l’unica brand iberico che non solo progetta, ma anche sviluppa, produce e che commercializza delle automobili in Spagna.

Tre centri di produzione in Spagna per il gruppo Seat

Seat, inoltre, esporta oltre l’80% dei suoi veicoli ed è presente in 75 paesi. In aggiunta impiega oltre 15.000 professionisti in 3 centri di produzione: a Barcellona, a El Prat de Llobregat e a Martorell, dove produce i modelli Seat Ibiza, Arona, la famiglia Leon e Cupra Formentor. Seat ha annunciato che investirà 5.000 milioni di euro entro il 2025 per sviluppare di nuovi modelli dei marchi Seat e Cupra ed elettrificare la gamma. Seat ha poi un ruolo nell'elettrificazione dei veicoli elettrici urbani, con un focus finalizzato alla trasformazione dell’industria dell’auto iberica.