Auto elettriche, Mercedes EQE Suv debutta a Parigi

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Le auto elettriche si preparano ad essere le protagoniste della settimana del Salone dell'auto di Parigi, a partire dalla Mercedes EQE Suv. Presentata in un evento fuori salone, la novità della stella è pronta a posizionarsi nell'area mediana della sua offerta a zero emissioni della famiglia EQ. Nata sulla stessa piattaforma della versione berlina, la Mercedes EQE suv elettrica arriverà su strada con un'autonomia fino a 590 chilometri.

Mercedes EQE Suv, dimensioni

La Mercedes EQE Suv è compatta di EQE Berlina e, con 3.030 millimetri, ha un passo più corto di nove centimetri. Le dimensioni esterne sono pari a 4.863/1.940/ 1.686 millimetri (lunghezza/larghezza/altezza), mentre la capacità di carico parte da 520 litri e raggiunge i 1675 abbattendo la seconda fila di sedili. EQE Suv è la quarta vettura ad adottare la nuova piattaforma completamente elettrica dopo le due berline EQS ed EQE ed EQS Suv. La produzione prenderà il via a dicembre presso lo stabilimento Mercedes-Benz di Tuscaloosa, Alabama (Usa). La fabbrica di batterie nella vicina Bibb County fornirà gli accumulatori sia per questo modello cheper EQS Suv. Da quest’anno, tutti gli stabilimenti di autovetture e veicoli commerciali Mercedes-Benz nel mondo producono a bilancio di CO2 neutrale, inclusi i due stabilimenti Mercedes-Benz in Alabama.

Loading...

Interni Mercedes EQE Suv

Come per la berlina, la plancia può ospitare il sistema Mbux Hyperscreen composto da tre schermi in grado di creare una fascia di visualizzazione larga oltre 140 centimetri. Tra le anteprime l'introduzione del nuovo scenario sonoro “Serene Breeze” in grado far percepire agli occupanti il cambio di paradigma tra termico ed elettrico. Grazie al software con capacità di apprendimento, il sistema di comando e visualizzazione Mbux fornisce all’utente suggerimenti personalizzati per numerose funzioni relative all’Infotainment, al comfort e alla vettura. Nell’Mbux Hyperscreen (disponibile a richiesta) confluiscono tre display quasi senza soluzione di continuità, creando una fascia di visualizzazione larga oltre 141 centimetri. Il passeggero anteriore ha a disposizione un display Oled da 12,3 pollici a richiesta con una propria interfaccia utente. Il sistema sfrutta un’intelligente logica di blocco che, con il supporto di una telecamera, rileva se il conducente sta guardando il display per il passeggero anteriore. In caso affermativo, il sistema sfuma automaticamente i contenuti dinamici per motivi di sicurezza.

Mercedes EQE Suv elettrica, tutte le foto Photogallery13 foto Visualizza

Mercedes EQE Suv: motori, autonomia e tempi di ricarica

Proposta nelle versioni 350+ a trazione posteriore e 350 4Matic e 500 4Matic entrambe con trazione integrale, la Mercedes EQE Suv scarica a terra una potenza da 215 a 300 kW con autonomie fino a 590 chilometri. Ricaricabile fino a 170 kW in corrente continua, può incamerare 220 km di autonomia in 15 minuti sfruttando la massima potenza erogabile.

Mercedes EQE Suv, pompa di calore

La Mercedes EQE Suv monta la pompa di calore di serie. Come opera il sistema? il calore residuo della trazione elettrica (convertitore CC/CA e motore elettrico) e della batteria ad alto voltaggio può essere impiegato per riscaldare l’abitacolo. Così facendo si riduce il consumo di corrente della batteria da destinare al riscaldamento, incrementando l’autonomia. Il climatizzatore automatico bizona è di serie, mentre a richiesta è disponibile il Comfortmatic a quattro zone.