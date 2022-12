Auto elettriche, Mercedes EQE SUV: il passeggero guarda i film

La Mercedes EQE SUV che è l'ultima elettrica arrivata del brand della Stella è un modello a ruole alte a trazione sia posteriore da 291 cv che integrale per 408 combinati. Per quanto riguarda l'autonomia è stimata in circa 590 km. E' lunga 486 cm e offre un ampio bagagliaio con una capienza massima di 1675 litri. La batteria da poco più di 100 kWh è garantita per 10 anni o 250.00o km. All'interno la plancia ha tre schermi con quello da 12,3 pollici sulla destra sfuma i contenuti se il guidatore lo guarda. Sarà in vendita da maggio a prezzi a partire da 90 mila euro.

