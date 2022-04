Auto elettriche, Mercedes Eqs diventa suv: debutta il 7 posti a trazione integrale

La versione per l’Europa è il primo modello di Mercedes-Benz in grado di riconoscere se i sedili posteriori sono occupati. Se un passeggero dei sedili posteriori non ha allacciato la cintura di sicurezza, il guidatore riceve la relativa notifica. Un’altra novità in Mercedes-Benz è la cosiddetta memoria antiabbandono. Questo sistema avverte qualora si fossero dimenticati dei bambini sui sedili posteriori dell’auto. Sulle vetture per l’Europa, l’Australia e la Nuova Zelanda, la memoria antiabbandono è già di serie.

Rete di ricarica

Mercedes me Charge è una delle reti di ricarica più estese al mondo: al momento dispone di oltre 700mila punti di ricarica in CA e CC, di cui circa 300mila in Europa. Dal 2021 Mercedes-Benz è impegnata a compensare con altrettanta energia elettrica verde la corrente prelevata dai suoi clienti per ricaricare in Europa con Mercedes me Charge. I Certificati di origine assicurano che nella rete venga immessa tanta corrente elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili quanta ne è stata prelevata con Mercedes me Charge. Con la funzione Plug & Charge di Mercedes me Charge, Eqs suv si ricarica comodamente alle colonnine pubbliche abilitate.

La navigazione con Electric Intelligence programma il percorso più comodo e veloce, pause di ricarica incluse, sulla base di numerosi fattori, e reagisce in modo dinamico alle code o ad una variazione dello stile di guida. Essa comprende, ad esempio, una visualizzazione nel sistema di Infotainment Mbux che indica se il livello di carica della batteria è sufficiente per tornare al punto di partenza senza ricaricare. Nel calcolo del percorso viene data la preferenza alle stazioni di ricarica aggiunte manualmente e il conducente può escludere una o più stazioni di ricarica suggerite in automatico. Il sistema calcola anche i costi di ricarica stimati per ogni sosta di rifornimento.