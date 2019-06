Auto elettriche, Mercedes prepara la EQB. È la versione alla spina della GLB Confermata da Mercedes la versione elettrica della nuova GLB. Si chiamerà EQB e sarà in vendita nel 2021 di Corrado Canali

Subito dopo la presentazione del crossover compatto GLB, Mercedes ha confermato che ne verrà prodotta una versione completamente elettrica denominata EQB che sarà in vendita nel 2021.

Non ci sono ancora immagini ufficiali delle futura EV, ma di sicuro l'EQB sfoggerà lo stesso stile della versione con motori termici sotto al cofano, sebbene con cambiamenti di dettaglio specifici per le linee di modelli di auto elettriche EQ di Mercedes.

La Casa di Stoccarda non ha ancora confermato se anche l'EQB offrirà la stessa configurazione a sette posti prevista in opzione per la GLB, in ogni caso utilizzerà la stessa piattaforma della GLB già impiegata sui modelli della famiglia compatta della Classe A in poi. Non ci sono ancora indicazioni sull'autonomia del futuro crossover che tuttavia dovrebbe essere di circa 500 km.

L'EQB fa parte della strategia di elettrificazione di Mercedes che conta di lanciare 10 nuovi modelli entro il 2022. La nuova vettura andrà ad inserirsi nella gamma di Mercedes elettriche al di sotto dell'EQC presentato di recente, il primo EV della gamma di modelli Mercedes “EQ”.

La stessa casa della “stella” ha poi aggiunto che fra i 10 nuovi modelli annunciati ci saranno anche diverse berline, mentre è anche previsto un veicolo commerciale compatto e vari suv per completare il resto della gamma a zero emissioni