Auto elettriche, MG Cyberster, stile retrò e zero emissioni

MG Cyberster è una spider a batteria che festeggia il secolo di vita del britanno oggi di proprietà dei cinese Saic. L'offerta prevede versioni a trazione posteriore, come si addice ad un modello con queste caratteristiche oppure 4x4 grazie all'aggiunta di un secondo motore all'anteriore. In questo caso la potenza si avvicina ai 400 cv con uno scatto superiore ad un equivalente termico. Il tetto è in tela, mentre le porte, non è ancora stato definito ufficialmente, potrebbero avere una originale apertura verso l'alto. Sarà vendita ad ottobre a 44 mila euro.

