Auto elettriche, i modelli in arrivo e quelli in ritardo per il coronavirus

Auto elettriche di grande taglia in arrivo

Le ammiraglie a emissioni zero che dovrebbero vedere la luce nel 2020 sono poche. Si tratta della nuova generazione della Jaguar Xj, della quale è veramente difficile dire se interpreterà il suo ruolo in maniera classica o come si mormora con insistenza avvicinandosi ai territori dei crossover dato l'ermetico riserbo che avvolge la sua gestazione, e la Mercedes EqS. Quest'ultima, invece, non ripudierà il ruolo che le assegna la stirpe in cui si inserirà, come conferma la concpet car presentata al salone di Francoforte dello scorso anno. Intanto, in questo periodo nel settore delle auto di taglia Xl la casa della Stella già commercializza il van premium EqV.

Suv e crossover elettrici in arrivo

Le nuove ruote alte con powertrain alimentati unicamente dagli elettroni che vedremo quest'anno, o dovremmo vedere se il loro battesimo non slitterà nel 2021, al pari quelle ibride sono i piloni su cui poggia la diffusione su ampia scala della tecnologia full electric, dato il dilagante successo di questa tipologia di auto. Di conseguenza, l'elenco delle novità è ben più rispetto a quello di tutte le altre categorie. Lo schieramento parte da modelli di taglia compatta come la Dr Evo, la Peugeot e-2008 già in vendita ma inibita alla circolazione dall'emergenza Covid-19, la nuova generazione della Mokka X strettamente imparentata con la Peugeot. Ci sono poi modelli più robusti come la Lesux Ux, prima full electric del marchio premium del gruppo Toyota, e le già svelate Mazda Mx-30 e Volvo Xc40 Recharge, oltre alle annunciate Mercedes Eqa ed Eqb nonché Volkswagen Id.4. A queste proposte potrebbe poi aggiungersi il modello anticipato dalla concept Skoda Vision iV. Salendo ancora di taglia troviamo l'Audi e-tron Sportback, la Ford Mustang E-Mach e la Tesla Model Y.

Auto elettriche sportive in arrivo

Quest'anno si lasciano ammaliare dai powertrain alimentati unicamente dall'elettricità anche modelli molto sportivi e delle vere proprie hypercar. Fra le prime rientrano l'Audi e-tron Gt con 590 cv, che sotto le vesti è strettamente imparentata con la Porsche Taycan. Quest'ultimo, dal canto suo, nel 2020 mette su famiglia, grazie all'arrivo della Cross Turismo una shooting brake che ammicca ai suv. Fra le seconde entra di prepotenza la Lotus Evija che mette in campo la bellezza di 2.000 cv, preordinabile da questi giorni a un prezzo di 1,95 milioni di euro. Naturalmente tasse escluse.