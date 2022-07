Auto elettriche, nasce la gigafactory Volkswagen di Salzgitter. Investimenti per 20 miliardi e 20mila posti

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Svolta in Germania sull’auto elettrica. Alla presenza del cancelliere tedesco Olaf Scholz e dei vertici del gruppo Volkswagen, a partire dal numero uno Herbert Diess, è stata posata la prima pietra per la costruzione della gigafactory di Salzgitter.

Nella storica fabbrica tedesca, dove nascevano motori e vetture come la K70, si spegne l'era dei pistoni e si accende la rivoluzione degli ioni di litio. Ma non si tratta solo della creazione di una nuova fabbrica di batterie, cioè il cuore delle auto elettriche, quelle che dal 2035 saranno le uniche a poter essere vendute in Europa ma della nascita di una nuova azienda in seno al gruppo. Questa si chiama PowerCo e avrà un compito strategico: sovraintendere e gestire tutte le attività sul fronte delle batterie del Gruppo Volkswagen.



«Oggi è un giorno fantastico per l’industria automobilistica in Germania e in Europa - ha dichiarato il cancelliere Olaf Scholz - Volkswagen mostra come sarà il futuro della mobilità sostenibile e rispettosa del clima. Insieme, a Salzgitter, stiamo gettando le basi per plasmare questo futuro in misura significativa».

Gli fa eco Herbert Diess, il ceo del gruppo Volkswagen: «Oggi non stiamo solo ponendo una prima pietra, ma stiamo anche segnando una pietra miliare strategica. Il business delle celle a batteria è una delle pietre su cui si basa la nostra strategia “New Auto”, che trasformerà Volkswagen un fornitore della mobilità sostenibile basata sul software. Aprire la nostra fabbrica di celle a ioni di litio è un megaprogetto in termini tecnici ed economici. Dimostra che stiamo portando tecnologia all’avanguardia e del futuro in Germania».

La nascita di PowerCo

Con PowerCo, la Germania e la sua industria automobilistica rilanciano dunque la sfida tecnologica ed occupazionale con un investimento di oltre 20 miliardi di euro entro il 2030, un giro di affari stimato in 20 miliardi di euro all’anno e la creazione di 20.000 posti di lavoro previsti in Europa in virtù del piano di costruzione di sei gigafactory nei prossimi anni nel vecchio continente. In particolare, per ora, queste fabbriche sono previste in Germania, Ungheria, Repubblica Ceca e Spagna. Inoltre Volkswagen intende aprire altre due gigafactory di batterie in Europa entro il 2030. Insieme, le 6 grandi fabbriche avranno una produzione combinata di 240 GWh all’anno (40 GWh per gigafactory in media). Investimenti che in futuro coinvolgeranno anche il Nord America con nuovi stabilimenti dedicati anch'essi alla produzione di batterie.