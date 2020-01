Auto elettriche Nissan Leaf: arriva la versione e+ con autonomia fino a 385 Km di Danilo Loda

1' di lettura

Nissan ha potenziato la 5 porte elettrica Leaf proponendo una nuova versione chiamata e+ che mette sul piatto una batteria da 62 kWh. Grazie a questa la nuova Nissan Leaf e+ è in grado di percorrere il 43% in più di chilometri rispetto al modello con batteria da 40 kWh, il che si tramuta in 385 km totali nel ciclo WLTP con una singola ricarica. Oltre a questo, la nuova batteria offre una maggiore potenza (160 KW, equivalenti a 217 CV) garantendo un'accelerazione da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi.

Ma le novità della nuova Leaf e+ si trovano anche all'interno dell'abitacolo. Infatti Nissan ha dotato questa nuova versione dei servizi TomTom Live, che consentono di avere informazioni sempre aggiornate sullo stato del traffico lungo il tragitto.

Inoltre è stato inserito un localizzatore dell'auto, l'accensione a distanza del climatizzatore e il controllo di luci e clacson, il tutto gestibile tramite l'app NissanConnect Services.

La nuova Nissan Leaf e+, con allestimento N-Connect, ha un prezzo di 35.000 euro usufruendo dell'ecobonus, che garantisce uno sconto di 6.000 euro per la rottamazione, e degli incentivi Nissan.