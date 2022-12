Auto elettriche, Nuova Abarth 500e: una sfida in salita

La Nuova Abarth 500e debutta in Europa con una forte dose di innovazione. La versione di lancio, 500e Scorpionissima, sarà ordinabile da febbraio 2023 con prezzi da 43.000 euro, ma in vendita da giugno. La nuova del brand era si apre con un prodotto che cerca di seguire la formula ideata da Carlo Abarth: la ricerca della massima prestazione. Ed è un percorso tutto in salita: sui social i fan e i proprietari del marchio hanno criticato la vettura

Per questo, la Nuova 500 è stata modificata sotto ogni punto di vista: dal powertrain, al telaio, dalla distribuzione dei pesi e all'assetto, il tutto alla ricerca di sensazioni di guida il più possibile sportive.



