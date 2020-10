Auto elettriche / La Nuova Fiat 500 Elettrica e le sue versioni

(Getty Images)

Il lancio della nuova Fiat 500e è coinciso con la disponibilità delle tre versione offerte nei livelli Action, Passion e Icon che si vanno ad aggiungere alla versioni di lancio la Prima sia per la berlina che per la Cabrio.

L'obiettivo della nuova Fiat 500 Elettrica è di rendere accessibile la mobilità elettrica anche per chi non è ancora certo di essere pronto a sostituire il classico motore termico a benzina o diesel con le batterie.

L'offerta di criticar EV per la città è in crescita e tutti i costruttori stanno lavorando per offrire il meglio per prestazioni e per prezzi