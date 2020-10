Auto elettriche / Opel Corsa, la gemella diversa della 208

Frutta la piattaforma Cmp multienergy del gruppo Psa ed è dunque basata su meccanica, elettronica e batteria mutuate dalla 208.

Il motore elettrico della Opel Corsa-e fornisce 136 cv quando si seleziona la più dinamica modalità di guida Sport, ma scende a 109 nella Normal e a 82 nella Eco, studiata per aumentare il più possibile l'autonomia.

Quella dichiarata è di 337 km e nella guida in città non è sembrata lontana dal vero. La batteria, agli ioni di litio hanno 50 kWh di capacità che consente le ricariche in corrente continua fino a 100 kW ma dalle colonnine pubbliche veloci, ancora poco diffuse in Italia, si arriva all'80% in mezz'ora. Le altre modalità per rifornirsi di energia sfruttano la corrente alternata. Per 900 euro si può avere un caricatore integrato trifase che accetta 11 kW e con poco più di 5 ore può portarsi al 100% e monofase da 7,4 kW. Inoltre è di serie il cavo per la ricarica da casa, da 1,8 kW: non è una soluzione veloce, ma si recuperano oltre 100 km di autonomia. La Opel Corsa-e è una delle auto elettriche meno costose, visto che è offerta a dei prezzi a partire da 31.300 euro (incentivi esclusi).