Auto elettriche, ora è più facile trovare la colonnina di ricarica EViaggio è una nuova piattaforma online, tutta italiana, che permette di trovare hotel e ristoranti equipaggiati Destination Charger di Simonluca Pini

EViaggio è una nuova piattaforma online, tutta italiana, che permette di trovare hotel e ristoranti equipaggiati Destination Charger

2' di lettura

Per chi guida un’auto elettrica scegliere un hotel dotato di presa di ricarica è un aspetto fondamentale. Spesso però molte strutture che segnalano la ricarica per veicoli elettrici, in realtà hanno impianti adatti solo a bici e monopattini elettrici. Partendo da questa esigenza è nato EViaggio.it , una piattaforma completamente gratuita creata per la ricerca e la recensione dei Destination Charger e punti di ricarica. Completamente gratuito per utenti e gestori, la piattaforma conta già oltre 1300 destinazioni.

L’idea

Creato da Nicola Carlon, ingegnere 35enne proprietario di una vettura elettrica, EViaggio è nato proprio per rispondere alle esigenze di chi viaggia a zero emissioni e cerca un hotel dotato di ricarica. «Per scegliere gli alberghi e ristoranti mi affido sempre a Booking e a TripAdvisor ma in entrambe le piattaforme non è chiara la questione ricarica. Una volta addirittura ho scoperto che un hotel aveva indicato come sua la colonnina nel parcheggio pubblico lì vicino, e nemmeno mi sapeva dire di che connettori era dotata. Tra le tante app di ricerca delle colonnine mancava qualcosa di dedicato esclusivamente ai destination charger dove anche il gestore potesse rivendicare la sua struttura, aggiornare le informazioni e rispondere alle recensioni».

Eviaggio, come funziona

La piattaforma permette di aggiungere destinazioni e compilare una serie di campi utili per chi viaggia in elettrico come il tipo di connettore, la potenza erogata, la gratuità o meno del servizio e la compatibilità con le auto di tutte le marche. Si possono aggiungere anche i link di Booking.com e TripAdvisor della struttura, proprio perché è sempre utile leggere le recensioni degli utenti "non elettrificati" essendo molti di più. Inoltre, le destinazioni si possono recensire ma anche rivendicare. Ovvero i gestori possono acquisire la loro pagina sul sito, aggiornare le informazioni e rispondere alle recensioni come nelle piattaforme più conosciute.