Auto elettriche, Peugeot e-208 ora ha 400 km di autonomia

La Peugeot e-208 dopo un primo upgrade alla fine del 2021 che ne ha aumentato l’autonomia di22 km beneficerà nel corso del 2023 di un'ulteriore evoluzione tecnologica con un nuovo motore per l'elettrica: la potenza massima aumenterà del 15%, passando da 100 kW/136 cv a 115 kW/156 cv e un importante lavoro sull’efficienza ridurrà il consumo medio di energia a 12 kWh, consentendo un aumento dell’autonomia del 10,5%, pari a 38 km, per arrivare a 400 km.



La nuova versione sarà disponibile dal 2023



Indicazioni specifiche sulle prestazioni non sono ancora state fornite, mentre miglioramenti significativi sarannointrodotti per il piacere di guida, i costi e la vita quotidiana di chi la utilizzerà per i propri spostamenti. La nuova versione della e-208 sarà in vendita l’anno prossimo. L'upgrade propulsivo della e-208 porta dunque 20 cavalli in più, mentre la coppia rimane di 260 Nm. Il contributo maggiore deriva dalla batteria aggiornata, che ha una capacità nominale di 51 kWh (48,1 quella netta) e lavora a 400 Volt di tensione.



Dal lancio sono state oltre 110 mila le unità vendite



La versione 100% elettrica della 208 oltre a non passare inosservata per il design molto personale, si segnale per gli equipaggiamenti di cui è dotata, per il piacere di guida di alto livello e per l'i-Cockpit. Tutte qualità ne hanno decretato il grande successo sul mercato: quasi 110.000 unità di e-208 sono state prodotte dal lancio da fine 2019, senza contare che la e-208 è in testa alle vendite del settore di riferimento e quello delle vetture elettriche da città Europa dall’inizio del 2022. Sarà presto affiancata anche dalla nuova 308 benzina e SW a batteria.



La nuova Peugeot e-208 è acquistabile online



La nuova Peugeot e-208 potrà anche essere acquistata online sul sito del brand francese di Stellantis che consente un vero e proprio acquisto 100% digitale, oltre che facile anche assolutamente sicuro. Inoltre è prevista anche la possibilità richiedere un finanziamento come già succede per il resto della gamma Peugeot attualmente a listino e dunque comodamente da smartphone, tablet o da Pc. Un prospettiva in più per cityicar l’elettrica del brand francese.