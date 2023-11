Auto elettriche, Peugeot e-308: la prova e tutte le caratteristiche

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

Stile e personalità contraddistinguono la nuova generazione di Peugeot e-308, un’auto compatta del segmento C che è disponibile anche in versione station wagon. La potenza del sistema raggiunge i 156 cv e l’autonomia dichiarata è di oltre 400 km.

Stile e dimensioni

Lo stile è 100% Peugeot ed è contraddistinto dall’ampia calandra del frontale con al centro il nuovo logo del marchio. Le dimensioni di e-308 sono generose: lunga 4.367 mm, larga 1.852 mm, alta 1.481 mm, con un passo di 2.674 mm e una capacità di carico di 361 litri. Mentre per la e-308 SW la lunghezza è di 4.636 mm, l’altezza di 1.442 mm, il passo di 2.732 mm e la capacità del bagagliaio di 608 litri. Le proporzioni sono ben equilibrate anche se i designer hanno osato con un lungo cofano motore. La presenza su strada è enfatizzata da cerchi in lega da 18 pollici appositamente sviluppati per le versioni elettriche.



Sono due gli allestimenti disponibili per la versione 100% elettrica: Allure e Gt. Gli interni sono risultati confortevoli e con una discreta cura nei dettagli, stonano alcune plastiche del cruscotto.

Gamma motori: debutta l’elettrico da oltre 400 km di autonomia

Su Peugeot E-308 e E-308 SW viene lanciato un inedito motore completamente elettrico da 115 kW (156 cv) e 260 Nm di coppia, che va ad affiancare i propulsori ibridi plug-in da

180 cv (132 kW) e versioni plug-in da 225 cv (162 kW) e a combustione interna.

L’elettromotore è alimentato da una batteria a ioni di litio da 54 kWh (51 kWh netti), che consente di raggiungere un’autonomia dichiarata combinata di 413 chilometri nel ciclo di omologazione Wltp.

Il caricatore di bordo permette di ricaricare a 11 kW in AC e fino a 100 kW in CC.

Inoltre, per gestire al meglio i consumi energetici in fase di guida, il conducente può selezionare la propria modalità di guida (eco, normal e sport) e addirittura, grazie alla funzione “Brake”, è possibile aumentare il freno motore quando si rilascia il pedale dell’acceleratore per ottimizzare il recupero di energia.

Com’è da guidare

Enfasi è stata posta sulla qualità dell’abitacolo, sui pulsanti i-switch virtuali completamente configurabili e sulla connettività che include la più recente tecnologia i-Connect Advanced, un sistema di infotainment. A bordo, spicca anche la nuova generazione dell’i-cockpit che comprende volante ridotto, cruscotto digitale e schermo touch da 10 pollici. Sempre elevato il livello di sicurezza, grazie all’adozione di numerosi sistemi di assistenza alla guida e, tra gli altri, sono presenti il cruise control adattivo con funzione stop and go, il monitoraggio dell’angolo cieco e a lungo raggio (fino a 75 m) e il rear traffic alert, che avverte del pericolo durante la retromarcia. Lungo il percorso misto che abbiamo effettuato con la versione berlina, il consumo rilevato dal computer di bordo è stato di 14.1 kWh/100 km, in linea con quanto dichiarato dalla casa. Peugeot e-308 è disponibile con un prezzo di listino che parte da poco meno di 42mila euro.