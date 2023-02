Auto elettriche: piacciono agli italiani ma i prezzi sono troppo alti

Ascolta la versione audio dell'articolo

L’elettrico piace ma costa ancora troppo. La fotografia dell’Italia dice che un italiano su cinque si dice pronto ad acquistare la prossima vettura con alimentazione elettrica, ma a patto di pagarla meno di 30mila euro. A guidare l’interesse verso queste auto sono soprattutto le ragioni economiche: il 63% motiva la scelta con i possibili risparmi legati ai minori consumi e ai più bassi costi di manutenzione del veicolo. Ma il prezzo d’acquisto deve essere sui 30mila euro.

I risultati della ricerca: le auto elettriche sono tra le prossime scelte d’acquisto

Capire la propensione degli italiani all’acquisto di un’auto elettrica. È questo il focus su cui si è concentrata la nuova instant survey “La nuova vettura del 2023 sarà elettrica?” condotta da Areté nel mese di gennaio. Il sondaggio si inserisce in una serie periodica di rilevazioni tese a misurare nel tempo le evoluzioni dei consumi in questa fase di forte cambiamento dei consolidati paradigmi di mobilità.

La pur lenta diffusione dei veicoli elettrici nel nostro parco circolante sta generando un crescente

interesse verso questi modelli ma qualcosa non convince ancora appieno gli italiani per far prendere slancio al numero di immatricolazioni, che nel mese di gennaio si sono fermate a 3.342 unità, rappresentando il 2,6% del mercato (in calo rispetto al 3,4% del gennaio 2022), il quale ha visto un incremento generale del 19%.