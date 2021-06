Auto elettriche, Pirelli e Enel X mettono le colonnine di ricarica nei gommisti

1' di lettura

Pirelli ed Enel X annunciano l'avvio di un progetto che porterà’ all'installazione di infrastrutture ricarica della global business line innovativa del gruppo Enel per auto elettriche, in alcuni punti vendita della rete di gommisti Driver.

La firma dell'accordo, in occasione del Milano – Monza Motor Show, da’ il via alla collaborazione che coinvolgerà’ da subito numerose officine Pirelli in Italia, poi sara’ la volta della Spagna e di altri Paesi europei con una roadmap in definizione. Questo progetto si inserisce nelle diverse attività che Pirelli realizza nel campo della sostenibilità’, di cui e’ leader mondiale per il settore Automobiles & Components in base agli indici Dow Jones Sustainability World e Europe e rappresenta un contributo per sostenere la diffusione delle auto elettriche che oggi trova il primo limite nella mancanza di capillarità’ dell'infrastruttura di ricarica

Loading...