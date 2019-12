Auto elettriche in pista: Enel X darà la ricarica vetture del campionato ETCR di Danilo Loda

Enel X, business line di Enel che si occupa dei servizi energetici avanzati, è stata dichiarata official smart charging supplier dell'ETCR (European Touring Car Championship), il campionato che vede affrontarsi le auto da turismo elettriche multimarca. Enel X, da marzo 2020, data della prima gara in programma, si occuperà di fornire le infrastrutture di ricarica rapida in tutti i circuiti dove si daranno battaglia le auto da turismo elettriche tecnicamente potenziate e adattate alle corse, come la Hyundai e Cupra ETCR.

La società italiana installerà due tipologie di stazioni di ricarica in corrente continua pensate appositamente per il campionato ETCR: la prima si basa su un connettore singolo da 60W, mentre la seconda raddoppia tale connettore per erogare in una sola volta 120W. Le colonnine mobili, dotate di ruote, si potranno spostare da un box all'altro e consentiranno di ricaricare le vetture in meno di un'ora. Enel X non è nuova a partnership nel mondo dei motori 100% elettrici. Infatti, è già partner del campionato di Moto E dove gareggiano solo motociclette elettriche, e della Formula E, la controparte “elettrica” della Formula 1 che vede in gara monoposto con propulsore elettrico.