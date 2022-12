Auto elettriche, il prezzo delle batterie sale dopo 11 anni di cali

Ascolta la versione audio dell'articolo

Uno dei punti fermi dell’industria dell’auto per assicurarsi il successo della migrazione all’elettrico è stato sempre il costante calo dei prezzi delle batterie. Ma gli aumenti delle materie prime stanno giocando un brutto scherzo. A fine settembre, dati del Global Automotive Outlook di AlixPartners, i prezzi di cobalto, nickel e litio pesavano per oltre la metà su un costo di 5mila dollari in materie prime per un’auto elettrica. E ieri BloombergNEF ha certificato il primo aumento dal 2010. È del 7% medio. I prezzi erano scesi da oltre 1.000 dollari per chilowattora nel 2010 a 141 nel 2021. Su base regionale in Cina si è arrivati a 127 dollari per kWh. Negli Stati Uniti e in Europa i prezzi sono stati del 24% e del 33% più alti. Anche i margini dei produttori si sono ridotti.

Quota 100 nel 2026?

Secondo BloombergNEF si vedrà un’inversione solo nel 2024. E per il 2026 (due anni dopo il previsto) si potrebbe toccare l’agognata quota 100, che sulla carta si tradurrebbe nella parità di prezzo tra EV e auto tradizionali. Ma quattro anni sono lunghi e il quadro macroeconomico poco incoraggiante.

Oltretutto 100 dollari per kWh è una cifra nominale che esiste da oltre un decennio e non tiene pienamente conto di come il costo di quasi tutto sia aumentato a causa dell’inflazione, in particolare negli ultimi 18 mesi. I prezzi medi di transazione dei nuovi veicoli negli Stati Uniti sono saliti a oltre 48mila dollari quest’anno, il dato più alto mai registrato. I costi e i prezzi solo lievitati anche per i veicoli a combustione interna.

Litio ferro fosfato, le batterie che hanno limitato i danni

Tornando alle batterie, il fattore più importante è l’aumento dei costi delle materie prime, tra cui cobalto, nichel e litio. Mentre i prezzi del nichel (-41% da marzo) e del cobalto (-38% da maggio) sono scesi negli ultimi mesi, il litio si è mantenuto su valori elevatissimi (+185% da un anno), e comunque tutti questi metalli sono rimasti su prezzi mai visti.

Il prezzo medio della batteria sarebbe stato ancora più alto se non fosse stato per il passaggio a batterie al litio ferro fosfato (LFP) a basso costo, che non contengono nichel o cobalto. Le batterie LFP hanno guadagnato quote di mercato significative negli ultimi tre anni, con BloombergNEF che prevede che quest’anno rappresenteranno circa il 40% delle vendite globali di veicoli elettrici.