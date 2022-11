Auto elettriche in prova, Kia Niro EV. Come è fatta e come va

Tra le novità a bordo spicca la grande attenzione alla sostenibilità: il rivestimento del padiglione è realizzato con carta da parati riciclata, i pannelli porta sono personalizzati con vernice priva di composti organici volatili e i rivestimenti dei sedili di pelle vegana contengono Tencel, un tessuto biologico ottenuto dalle fibre di eucalipto.

Fino a 463 km in elettrico



La nuova Kia Niro elettrica dichiara un’autonomia di 463 chilometri (ciclo di omologazione Wltp) ed è spinta dalla motorizzazione da 150 kW di potenza con una coppia di 255 Nm. La velocità massima è pari a 167 km/h e lo scatto 0-100 km/h viene coperto in 7,8 secondi. Il coefficiente di resistenza aerodinamica è di soli 0,29. La Niro elettrica utilizza una batteria agli ioni di litio da 64,8 kWh che richiede solo 43 minuti per ricaricarsi dal 10-80% con un caricabatterie rapido CC. In caso di temperature rigide, per ridurre i tempi di carica e ottimizzare le prestazioni della batteria, il sistema utilizza il condizionamento per preriscaldare la batteria, una volta che sia stato selezionato come destinazione un punto di ricarica.

Sistemi di assistenza alla guida di livello 2

Tra le novità presenti sull’ultima generazione di Kia Niro arriva un pacchetto di assistenti Adas ancora più completo, in grado di assicurare il secondo livello 2 sul fronte della guida autonoma. Il Forward Collision-Avoidance Assist (Fca) vigila sul pericolo di collisioni con gli altri utenti della strada e con i pedoni. Il sistema segnala il rischio tramite un avviso acustico e visivo e, nelle evenienze più pericolose, può intervenire direttamente sull’impianto frenante.

In prossimità degli incroci, l'utilizzo dell'indicatore di direzione attiva la funzione Junction Turning e sull’elettrica la funzione Junction Crossing è in grado di riconoscere l’arrivo di un altro veicolo dalla direzione opposta. Nel caso in cui il sistema emetta un avviso sonoro e il conducente non intervenga, il sistema azionerà automaticamente i freni per evitare il potenziale impatto.

La telecamera frontale e il sistema di navigazione integrato operano congiuntamente per visualizzare il limite di velocità vigente sulla strada che si sta percorrendo. Il sistema Intelligent Speed Limit Assist (Isla) visualizza la velocità di marcia e proietta un avviso visivo in caso di superamento del limite. Tra le novità non manca il Remote Smart Parking Assist, che consente di scendere dal veicolo prima del termine delle manovre. Il Remote Smart Parking Assist è, infatti, una funzione che consente al veicolo di parcheggiare autonomamente muovendosi in linea retta, avanti e indietro, servendosi delle telecamere surround e dei sensori a ultrasuoni.