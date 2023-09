Auto elettriche, al raddoppio in Europa a quota 22%. Decollano Tesla ed MG

Jeep Avenger

La Model Y sarà il modello più venduto in Europa nel 2023

La Tesla Model Y ha continuato a guidare la classifica generale europea per modelli con 21.549 unità, in aumento del 208% rispetto allo stesso mese di agosto del 2022. Durante i primi otto mesi dell’anno le vendite della Y ha totalizzato un complessivo di 169.420 unità, il volume più alto fatto registrare tra tutti i modelli disponibili nel Vecchio Continente. La Model Y, inoltre, è risultato il modello leader in agosto sia in Belgio che in Danimarca, nei Paesi Bassi, in Norvegia Svezia e Svizzera, oltre a raggiungere la top five sia in Germania che anche nel Regno Unito.

Renault Austral

Gli altri modelli (anche termici) più in crescita nel corso del mese di agosto

Tra i modelli più in crescita ad agosto c’è la Renault Clio (+145%), la Tesla Model 3 (+307%), la Volkswagen ID.4 (+61%); e la Bmw X1 (+392%). Buone performance per la MG 4, sesto BEV più venduto ad agosto e la BMW iX1 che ha registrato 4.693 unità. Tutti risultati migliori dei risultati dalla Mercedes EQA (3.706 unità) e della Volvo XC40 BEV (3.108 unità). La Renault Austral, con 4.460 unità, è stata la quarta Renault più popolare, mentre la Jeep Avenger ha fatto registrare un mese in forte crescita con 3.669 unità, di cui 2.127 esclusivamente elettriche.

