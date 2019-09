Auto elettriche, Renault studia modelli da 10mila euro

Renault sta lavorando a un veicolo elettrico per l'Europa da vendere a non più di 10.000 euro. L'EV potrebbe essere in vendita entro i prossimi cinque anni ha dichiarato al Salone di Francoforte il Ceo di Renault Thierry Bolloré. Renault ha una decennale esperienza nella costruzione di auto elettriche come la piccola berlina Zoe e può usare questa competenza per rendere fattibile un veicolo elettrico a basso costo ha affermato Bolloré. «Oggi stiamo già realizzando profitti con le nostre auto elettriche, anche con volumi abbastanza modesti in termini assoluti. Proiettando ciò che accadrà sul mercato, abbiamo una chiara stima che possiamo realizzare ulteriori guadagni con un veicolo elettrico a basso costo» ha detto il Ceo di Renault.

Le soluzioni di noleggio a breve termine offriranno un mercato già pronto per un veicolo elettrico molto conveniente: «Quando si guarda al nuovo modello di business della mobilità condivisa è necessario disporre di auto moderne e accattivanti a un costo ragionevole. Renault sta realizzando guadagni con il suo piano di noleggio a breve termine a Madrid che ha portato 800 Zoe per le strade» ha detto Bolloré. L'anno prossimo Renault avvierà le vendite in Cina della K-ZE, una versione elettrica della microcar Kwid per i mercati extraeuropei. I prezzi per quel modello non sono ancora stati annunciati ma i dirigenti Renault hanno dichiarato la scorsa primavera che saranno competitivi con i modelli cinesi domestici venduti per meno di 10.000 euro. La Renault non ha escluso di portare la K-ZE in Europa se riscontrerà successo in Cina. «Non tutti possono permettersi il prezzo dei veicoli elettrici sul mercato oggi. Tutti lavorano su auto di fascia alta, ma l'elemento chiave è avere una mobilità elettrica accessibile» ha concluso Bolloré.

Zoe è stato l'EV numero 2 nelle vendite del primo semestre 2019 in Europa dopo la Tesla Model 3. Renault ha venduto quasi 24mila Zoe nei primi sei mesi dell'anno mentre Tesla ha venduto oltre 37mila unità della Model 3. La prossima ondata di modelli Renaults completamente elettrici è prevista per il 2022 quando diversi nuovi prodotti saranno introdotti su una piattaforma dedicata sviluppata con il partner dell'Alleanza Nissan.