Auto elettriche / Renault Zoe, la più venduta in Europa

La Zoe è un'utilitaria elettrica a cinque porte dalle forme tondeggianti e paciose. Lunga 408 cm, all'incirca quanto la Clio, misura però ben 156 cm di altezza, 12 in più: l'abitacolo è infatti rialzato, per far posto alle batterie agli ioni di litio con 52 kWh di capacità poste sotto al pavimento. Gli interni sono spaziosi e se necessario si viaggia in cinque senza grossi sacrifici e piuttosto accattivanti. Grande il bagagliaio che va da 338 a 1225 litri. Scattante grazie ai 109 o ai 136 cv del motore elettricp, la Zoe è piacevole da alla guida e talmente silenziosa a bassa velocità che, per allertare i pedoni, si attiva un emettitore di suoni.

L'autonomia è più che buona e vicina ai 400 km per entrambe le versioni. E' in vendita a prezzi a partire da 26mila euro (incentivi esclusi).