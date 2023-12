Auto elettriche, ricarica con bancomat sempre più diffusa

Ascolta la versione audio dell'articolo

Ewiva, join venture di Enel X e Gruppo Volkswagen ha raggiunto nel 2023 un importante obiettivo. Infatti sono ben 300 i punti di ricarica (PoC) che sono stati installati in varie località italiane, suddivisi in 70 siti che sono dislocati lungo lo Stivale e nelle isole maggiori. I punti di ricarica Ewiva sono a disposizione di chiunque necessiti di ridare autonomia alla propria auto elettrica senza alcun vincolo, in quanto è possibile pagare ogni ricarica facilmente tramite carta di credito, debito o prepagata, direttamente alla colonnina. Ognuna di queste è abilitata a ricevere pagamenti da carte dei circuiti più utilizzati: Mastercard, Visa Vpay e Maestro. Inoltre è possibile pagare anche tramite smartphone sfruttando le applicazioni Apple Pay e Google Pay. Ogni colonnina è in grado di erogare da 100 a 350 kw di potenza e tutte sono alimentate al 100% da energia rinnovabile.

Entro il 2025 Ewiva conta di espandere la propria rete in Italia installando oltre 3.000 punti di ricarica ultra-veloci, ad alta potenza (fino a 350 kW) in tutta Italia.