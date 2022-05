Auto elettriche, ricarica wireless: Continental e Volterio al lavoro

Ascolta la versione audio dell'articolo

Continental si prepara a rivoluzionare la modalità di ricarica domestica dei veicoli elettrici. Insieme alla startup austriaca Volterio, Continental Engineering Services (Ces) sta sviluppando un robot di ricarica intelligente che renderà il rifornimento in modalità wireless molto più facile e conveniente in futuro. Il robot di ricarica completamente automatico combina la comodità di un caricatore wireless con la velocità di una connessione cablata. La soluzione consiste in una presa montata sotto il veicolo e un caricatore robotico installato a pavimento (verosimilmente nel garage di casa).

Il funzionamento è semplice: il proprietario del veicolo deve semplicemente parcheggiare sopra il caricatore per avviare automaticamente il processo di ricarica. Le due unità comunicano la loro esatta posizione mentre il robot di ricarica montato sul pavimento è in grado di correggere una deviazione fino a 30 cm dalla posizione di parcheggio ideale secondo Volterio. In aggiunta il design conico del connettore permette qualsiasi allineamento e orientamento tra le due unità. La soluzione sarà inizialmente indirizzata ai privati e fornirà fino a 22 kW di potenza. Le due aziende prevedono di estendere successivamente la soluzione a parcheggi, stazioni di ricarica e luoghi di lavoro in cui è presente una flotta di veicoli elettrici. Continental e Volterio stanno anche lavorando su una versione con ricarica rapida a 50 kW. La produzione in serie del sistema è prevista per il 2024 in Germania.