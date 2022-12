Auto elettriche, Rolls-Royce Spectre: un enorme coupè a batteria

Rolls-Royce Spectre è il primo modello a batteria del brand inglese del gruppo Bmw. Si tratta di un enorme coupè sia pure con quattro comodi posti accreditato di una potenza complessiva dio 585 cv. Naturalmente l'elettrica eredita tutte le raffinatezze degli abitacoli del brand britannico, ma in più dispone di un display digitale centrale e in più anche di uno per il passeggero, mentre il famoso cielo tempestato di Led che simulano le stelle si estende alle porte. La lunghezza è di 545 cm, la larghezza di 208 e il passo di 321 cm. In vendita a fine 2023 a 350.000 euro.

