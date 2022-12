Auto elettriche, lo scenario e l’offerta

Le vetture a batteria e in generale quelle con un tasso di elettrificazione sono la tipologia di modelli che ha consentito al mercato di recuperare terreno perso nel periodo del Covid. Una operazione che sarebbe stata impossibile mettendo in conte le sole vendite di nuovi modelli con motori termici. Ecco perché i costruttori hanno in programma di offrire al momento del rinnovo di tutti i modelli quantomeno una versione a batterie in ciascuna gamma.

