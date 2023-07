Auto elettriche senza sound? Così il suono diventa digitale perché l’orecchio vuole la sua parte

Ascolta la versione audio dell'articolo

The sound of silence. Senza sbloccare ricordi del leggendario brano di Simon Garfunkel è proprio nel silenzio, a tratti opprimente, in atri fastidiosamente interrotto da un sibilo, che sta l’anima acustica dell’auto elettrica così diversa e aliena da quella termica rombante. Certo, non che si possa rimpiangere il rumore di un Fiat Multijet 1.3 o di un tre cilindri del gruppo Volkswagen, anche il suono, o meglio il sound, vuole la sua parte. Soprattutto, se parliamo di auto sportive o di vetture premium. E poi il sound, sempre e comunque, aiuta a non scollegare il cervello dalla strada e ad avere sempre una percezione della velocità e dell’accelerazione, un punto importante per le fulminee elettriche.

Sulle Bev (Battery Electric Vehicle), infatti, manca il rombo del motore che, da un lato aiuta alla guida e, dall'altro, indica ai pedoni il sopraggiungere di un'automobile. E, in mancanza del rombo del motore a scoppio, le case automobilistiche si stanno adoperando, con modalità diverse, per ricreare un suono piacevole da avere come sottofondo mentre si viaggia.

Esperienze di mobilità di lusso

I marchi di lusso stanno ripensando l'esperienza di bordo introducendo e cambiando alcuni dei paradigmi che hanno sempre caratterizzato i modelli del passato. Ne è un esempio Bmw che con la nuova ammiraglia elettrica i7 inaugura una nuova era per la quintessenza del piacere di guidare e del comfort di viaggio grazie alla creazione di mondi sonori olistici: gli IconicSounds Electric.

I suoni spaziano dallo scenario di benvenuto al segnale di “ready-to-drive” e ai suoni di guida per ogni My Mode selezionato, fino ai paesaggi sonori acustici combinati con il Bmw Theatre Screen, disponibile per la prima volta su i7.

Renault: esperienze sonore con Jean-Michel Jarre

Con il progredire del processo di elettrificazione della mobilità, il marchio francese della Losanga ha ripensato il suono, sia all'interno che all'esterno del veicolo, affidando a Jean-Michel Jarre, musicista e compositore francese, la nuova firma sonora dei modelli elettrici.