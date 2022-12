Auto elettriche, Smart #1: compatta, ma non minuscola

La Smart #1 si smarca dalla citycar per debuttare con un più accattivante modello a ruote alte di dimensioni compatte e non più supermini. Lunga 427 cm è disponibile in modalità full electric col motore a batteria al retrotreno per una trazione posteriore e 272 cv di potenza per un'autonomia di 440 cv. Sarà proposta anche in versione Brabus da 428 cv. Bruciante lo 0-100 kmh in 3,9 secondi. L'abitacolo è accogliente e a dominare la plancia è lo schermo da 9 pollici a cui si aggiunge quello centrale da 12,8 pollici. Prezzi da 40.650 euro, le vendite da gennaio.

