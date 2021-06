Auto elettriche, Stellantis potrebbe produrre batterie in Italia

1' di lettura

Stellantis sarebbe in trattative con il governo italiano per investire nella produzione di batterie per veicoli elettrici in Italia. Secondo indiscrezioni di stampa riportate da Bloomberg, la scorsa settimana si sarebbe tenuto un incontro privato a Roma tra il presidente di Stellantis John Elkann, l’amministratore delegato Carlos Tavares ed il ministro dello sviluppo economico Giancarlo Giorgetti incentrato sul futuro della mobilita elettrica nel Paese. Giorgetti avrebbe chiesto rassicurazioni a Stellantis che l’Italia rimarrà uno dei principali paesi in cui l’azienda produrrà veicoli e avrebbe chiesto informazioni sui piani di investimento nella produzione di batterie a Mirafiori, il principale distretto industriale di Fiat a Torino nel quale già sorge un “battery hub” per gli accumulatori della Fiat Nuova 500, delle varianti ibride delle Maserati Levante e Ghibli e delle versioni alla spina delle prossime GranTurismo e GranCabrio che arriveranno nel 2022.

