Auto elettriche, la svolta di Honda: al via la divisione per i veicoli a batteria

Honda ha deciso di rivedere la propria struttura organizzativa e di creare una divisione dedicata alle attività nel settore della mobilità a batteria.La Casa giapponese segue così l'esempio di altri concorrenti, come ad esempio Ford e Renault che hanno scelto di separare il business tradizione per accelerare le proprie strategie non soltanto in tema di elettrificazione, ma di puntare ad nuovo valore in vista dei prossimi anni.

Honda come altri brand storici si prepara per la sfida

Il fatto è che la crescita dell'auto elettrica sta via via cambiando gli equilibri. I costruttori storici, infatti, si trovano a dovere affrontare sfide inedite e alcuni si sono fatti trovare non del tutto pronti. Alla Honda non vogliono rischiare di non essere al passo nella corsa alle zero emissioni oltre a puntare a competere sempre più alla pari coi concorrenti sia quelli emergenti come i cinesi, ma anche tutti gli altri sul resto dei principali mercati mondiali con nel mirino Usa e Europa.

La nuova divisione debutterà il 1 aprile 2023

Si tratta di una sorta di riorganizzazione che porterà da un lato ad una nuova divisione di Honda che sarà operativa a partire dall’1 di aprile, quando inizierà l'esercizio fiscale al 31 marzo 2023, ma che include tutte le funzioni di sviluppo dei prodotti elettrici sia in campo automobilistico che in quello motociclistico, i due brand del colosso asiatico della mobilità

I presidi regionali si riducono da 6 a soli tre

Il marchio guidato da poco meno di un anno da Toshihiro Mibe ha deciso di rivedere anche i suoi presidi regionali: le attuali sei organizzazioni, Giappone, Asia & Oceania, Sud America, Europa, Africa e Medio Oriente saranno integrate e ridotte a soltanto tre: Nord America, Cina e altre Regioni Associate. Infine, è prevista la creazioni di nuove funzioni aziendali sia nel settore della strategia, ma anche dal punto di vista della complessa gestione amministrativa che ne deriva.

Honda 30 modelli elettrici entro il 2030

La revisione della struttura organizzativa è, come detto, funzionale ad accelerare e a rafforzare le strategie di elettrificazione: la Honda, insomma, punta entro il 2030, a lanciare 30 modelli elettrici a livello globale e a produrne almeno 2 milioni l'anno. Con questa nuova organizzazione aziendale, Honda definirà inoltre una serie di modelli dedicata agli Usa e una serie di modelli dedicata all'Europa.