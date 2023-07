Auto elettriche, negli Usa alleanza anti Tesla per le reti di ricarica

Ascolta la versione audio dell'articolo

DETROIT - Sette tra le principali Case automobilistiche mondiali - BMW Group, General Motors, Honda, Hyundai/Kia, Mercedes-Benz e Stellantis - creeranno una jv per lo sviluppo di una nuova rete di ricarica ad alta potenza in Nord America.

Con gli investimenti disponibili per la ricarica pubblica a livello Federale e Statale, la società farà leva su fondi pubblici e privati con l’obiettivo di creare almeno 30.000 punti di ricarica ad alta potenza in aree urbane e autostradali.

Le nuove stazioni di ricarica saranno accessibili a tutti i BEV, di qualsiasi brand che utilizza connettori di tipo Combined Charging System (CCS) o North American Charging Standard (NACS) e si prevede che soddisfino o superino i requisiti del programma statunitense National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI). La jv mira a diventare la principale rete di stazioni di ricarica ad alta potenza del Nord America. La costituzione della società è prevista per quest'anno, mentre l'apertura delle prime stazioni di ricarica è programmata per l'estate 2024 negli Stati Uniti e successivamente in Canada. Ogni area sarà fornita di caricatori multipli CC ad alta potenza.

In linea con le strategie aziendali sostenibili di tutte le sette Case auto, la jv si propone di alimentare la rete di ricarica esclusivamente con energia rinnovabile. Prestando particolare attenzione al comfort dei clienti e alla semplicità delle operazioni di ricarica, le stazioni saranno ubicate in strutture comode, con tettoie ove possibile e servizi come toilette, punti di ristorazione e attività commerciali nelle vicinanze o all'interno dello stesso complesso. Un numero selezionato di stazioni sarà dotato di ulteriori servizi per offrire un'esperienza di prim'ordine.