Auto elettriche usate: le 10 più vendute negli ultimi 60 giorni

Quali sono le auto elettriche usate più vendute in Italia negli ultimi 60 giorni? Grazie ad una ricerca di Autouncle.it, scopriamo come la Renault Zoe abbia conquistato il podio di vetture Bev usata più venduta negli ultimi due mesi. Seconda posizione per la Nissan Leaf e sul gradino più basso del podio si posiziona la Smart ForTwo.

