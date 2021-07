Auto elettriche, Volkswagen conferma il mega suv ID.8

3' di lettura

Il ceo del gruppo VW, Herbert Diess ha dato il via libera all'arrivo dell’ultima aggiunta alla gamma elettrica che sarà un mega suv che di fatto diventerà l'ammiraglia a batteria del marchio. L’ID.8 è un suv di dimensioni importanti come la Atlas già in vendita negli Usa e andrà a far parte dell’attuale gamma di modelli elettrici che prevede l’ID.3 un modello della stessa taglia di una Golf, l’ID.4 un suv compatto con le dimensioni della Tiguan, a cui si aggiungeranno l’ID.6 delle dimensioni della Passat, più l'ID.5 un suv coupé e l'ID.Buzz la versione Mpv di fatto l'erede del commerciale T7 che saranno svelati nel 2022.

Il progetto Volkswagen Trinity entra nel vivo

Questi modelli saranno successivamente affiancati dalla versione di produzione dell’ammiraglia del progetto Trinity che offrirà una capacità di guida autonoma di livello 4. Il Volkswagen Atlas che è stato lanciato nel 2016 e si è rinnovato nel 2020, è il veicolo di dimensioni più grandi basato sulla piattaforma MQB, non a caso misura 5.037 mm in lunghezza, 1.979 mm in larghezza e 1.767 mm in altezza. L’ID.8 avrà dimensioni esterne simili all’Atlas ma offrirà più spazio interno beneficiando dell’architettura per modelli elettrici MEB e della mancanza soprattutto di un motore a combustione interna.

Loading...

Sette posti su tre file e uno stile aggiornato

E’ inoltre certo che sarà sicuramente un suv a 7 posti, dal momento che anche il più compatto ID.6 Crozz e ID.6 X entrambi in vendita in Cina offrono già la soluzione su tre file di sedili sulla base di una lunghezza di 4,8 metri. Il più grande suv elettrico di Volkswagen, la ID.8, inoltre dovrete offrire lo stesso linguaggio di design del resto della famiglia ID, sia pure leggermente evoluto visto aspetto decisamente più imponente. Per quanto riguarda le specifiche tecniche, si potrebbe supporre che l’ID.8 utilizzerà la batteria più grande fra le attuali di Vw da 77 kW per garantire un’autonomia ancora più competitiva.

ID. 8 un modello globale in vendita anche negli Usa

Il nuovo suv dovrebbe anche presentare il layout del doppio motore elettrico più potente con una potenza combinata di 225 kW pari ad oltre 300 cv e la trazione integrale. Non c'è ancora una data di debutto sul mercato, ma visto che l'ID.8 sarà un modello globale, c'è da aspettarsi che verrà offerto in prima battuta negli Stati Uniti, per eventualmente sbarcare in un secondo tempo anche nel resto del mondo, Europa compresa. Anche se non c'è nulla di ufficiale, vista l’enorme varietà di suv nella gamma globale di Vw, ci si aspetta il lancio anche di una ID.9, cioè la versione elettrica dell’Atlas Cross Sport.

Scalable Systems Platform la base delle future elettriche

Dopotutto, questa è la stessa strategia seguita sia da ID.4 che ID.5. Herbert Diess ha annunciato che le piattaforme MQB, MLB, MEB e PPE attualmente alla base di tutte le modalità del Gruppo VW, si consolideranno in un’unica super-piattaforma, riducendo la complessità e così anche gli alti costi previsti di produzione. Questo farà parte di un investimento di 800 milioni annunciato per la nuova struttura di sviluppo di Wolfsburg, dove verranno progettati la piattaforma e i suoi moduli. La Scalable Systems Platform (SSP) sarà la base tutti i futuri modelli elettrici del portafoglio di marchi del Gruppo VW.