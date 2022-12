Auto elettriche: Volkswagen ID.3, arriva il restyling. Ecco come cambia

Ascolta la versione audio dell'articolo

VoIkswagen ha anticipato i primi dettagli estetiche della nuova ID.3 che sarà introdotta sul mercato a partire dalla primavera dell'anno prossimo. La versione aggiornata del primo modello a batteria del brand di Wolfsburg introduce con diverse modifiche estetiche per offrire un look più moderno e anche più dinamico dell'attuale, oltre ad un’attenzione ancora maggiore per la qualità della vettura che il rispetto dell’ambiente che ha alzato ulteriormente l’asticella.

Nessun tipo di modifiche al powetrain e alle batterie

Per supportare al meglio le richieste del mercato, la produzione della ID.3 verrà incrementata: oltre alle fabbriche di Zwickau e di Dresda, infatti, la berlina a batteria sarà in futuro assemblata a Wolfsburg. Le prime immagini ufficiali fornite dal costruttore sono soltanto dei bozzetti anche se in grado di far capire dove si concentreranno tutte le modifiche estetiche. Tuttavia per il mercato tedesco è stato sufficiente per avviata in questi giorni l’apertura degli ordini.

ll design forse troppo austero è stato aggiornato

La ID.3 introdurrà un nuovo frontale con delle inedite prese d’aria laterali e un cofano altrettanto rivisitato con un incavo centrale, mentre la mascherina e i gruppi ottici restano invariati. Nella parte dietro le modifiche sono meno evidenti tanto che i fari mantengono l’andamento proposto dalla ID.3 attuale sempre all’interno dell’elemento scuro del portellone. Il design della ID.3 non aveva evidentemente convinto tanto che non sono mancate le sollecitazioni per il rilancio.

Nell'abitacolo la plancia ha un nuovo design

Gli interni si fanno immediatamente notare per dei nuovi abbinamenti cromatici con la plancia che presenta un inedito design che è stato ulteriormente semplificato: le bocchette di aerazione e i pannelli delle portiere sono inediti, mentre i comandi completamente touch alla base del display da 12,3 pollici del sistema di infotainment che sono stati eliminati completamente.

Un nuovo software di gestione con più funzionalità

Il software di gestione della ID.3 è evoluto per offrire delle nuove funzionalità come ad esempio il sistema Plug&Charge e l’Intelligent Electric Vehicle Route Planner. Inoltre debuttano nel pacchetto di Adas il Travel Assist con Swarm Data e il Park Assist Plus con funzione Memory. Volkswagen ha poi aggiunto di aver selezionato materiali molto più ecosostenibili degli attuali e anche di tipo sintetico in entrambi i casi totalmente privi di qualsiasi derivazione animale.