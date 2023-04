Auto elettriche, Volkswagen svela il nuovo motore per la gamma ID

Ascolta la versione audio dell'articolo

Volkswagen è pronta a lanciare entro fine anno un nuovo powertrain per le vetture elettriche siglato APP550: eroga una potenza di 210 kW, pari a 286 cv e una coppia di 550 Nm che può variare in base al rapporto del cambio. La maggior coppia rispetto al propulsore montato sulle ID da 204 cv e 310 Nm consente di migliorare le prestazioni e offre un maggiore numero di avvolgimenti oltre ad uno statore migliorato rispetto all’attuale e magneti permanenti potenti.

Il motore funziona senza la pompa dell'olio

Oltre al motore elettrico, anche l'inverter è stato migliorato per erogare una corrente molto più elevata nelle fasi più importanti, aumentando la potenza e l'efficienza. Inoltre, per aumentare l'efficienza della trazione elettrica, Volkswagen ha migliorato la gestione termica con raffreddamento che funziona senza una pompa dell'olio azionata elettricamente e con una capacità di raffreddamento autonoma il che si traduce in un'operatività superiore ad oggi.

La temperatura è ottimale per i componenti

Il nuovo sistema, fra l'altro è in grado anche di raffreddarsi in modo indipendente tramite le ruote dentate del cambio e i componenti appositamente formati per l’approvvigionamento e la distribuzione dell’olio. Quest'ultimo è messo in temperatura dal circuito di raffreddamento del veicolo che mantiene la temperatura ottimale per far funzionare tutte le componenti nella migliore condizione di funzionamento. L’obiettivo è una ottimale gestione dell'unità elettrica.

La nuova unità aumenterà l’autonomia

E’ migliorata anche la componentistica I tecnici Volkswagen hanno, inoltre, migliorato una serie di componenti del motore, compreso il sistema che si occupa della gestione termica dell'unità che non necessità più di una pompa a olio controllata elettricamente, ma azionata dagli ingranaggi del cambio. Il risultato ha determinato una efficienza dell'unità e anche un consumo di corrente minore che permetterà di aumentare di molto l'autonomia complessiva dell'auto.

La nuova unità occupa lo stesso spazio

Il nuovo motore APP550 occupa lo stesso spazio di quello già utilizzato nei modelli elettrici del gruppo Volkswagen: in questo modo potrà essere montato senza dover intervenire sulle altre componenti della vettura. La nuova power unit richiederà, fra l'altro, un quantitativo minore di materie rare. Con queste specifiche messe a punto alla Volkswagen contano di equipaggiare i veicoli della gamma elettrica del gruppo a partire da fine anno per sfruttarne le potenzialità