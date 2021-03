Auto elettriche, Volvo italia prepara la rete ad alta potenza (che possono usare tutti) Al via il progetto Volvo Recharge Highways Volvo Car Italia per l'installazione di stazioni fast charge da 175 kW sul territorio nazionale

Al via il progetto Volvo Recharge Highways Volvo Car Italia per l'installazione di stazioni fast charge da 175 kW sul territorio nazionale

2' di lettura

La filiale italiana di Volvo scommette direttamente sulle reti di ricarica per le auto elettriche. é stato infatti varato il progetti Volvo Recharge Highways per l'installazione di stazioni fast charge da 175 kW sul territorio nazionale insieme alla prima colonnina a ricarica veloce nel cuore di Milano.

L'iniziativa, realizzata in collaborazione con i concessionari italiani di Volvo, prevederà l'installazione di oltre 30 stazioni di ricarica veloce da 175 kW presso altrettante concessionarie Volvo e in prossimità di altrettante uscite della principali autostrade italiane.

Saranno più di 15 gli assi autostradali nelle vicinanze dei quali si potrà beneficiare della presenza delle colonnine di ricarica del progetto Volvo Recharge Highways. La dislocazione dei punti di ricarica porta alla copertura dell'intero territorio nazionale e rende di fatto possibili e agevoli spostamenti a lungo raggio qualsiasi sia la direttrice di viaggio.Le stazioni a elevata potenza che verranno installate sono prodotte da Delta e sono in grado di ricaricare due vetture simultaneamente all'80 per cento della capacità in poco più di 30 minuti.Il completamento della posa delle prime 25 stazioni è previsto entro la fine dell'estate 2021.

Loading...

I punti di ricarica sono, dunque, facilmente accessibili e, sebbene marchiati Volvo, sono aperti a tutti gli utenti di veicoli elettrificati o elettrici di tutti i brand. Il progetto Volvo Recharge Highways vede la partecipazione di partner importanti oltre ai concessionari Volvo. Plugsurfing (partner di Volvo in tutta Europa) fornirà ai proprietari di vetture Volvo Recharge la app di servizio contenente tutte le informazioni di servizio utili, compresa la mappa delle stazioni di ricarica nonché i servizi di fatturazione. Green Flux darà invece supporto ai clienti Volvo in termini di assistenza

Un ruolo importante nella strategia di Volvo a favore della mobilità elettrica in Italia lo gioca la città di Milano e in tal senso particolarmente significativa è l'installazione della prima stazione di fast charging nel centro del capoluogo lombardo. Anch'essa marchiata Volvo, la stazione sorgerà nel quartiere di Porta Nuova, a pochi passi da Volvo Studio Milano, che si conferma così luogo di pensiero avanzato per andare incontro alle esigenze del pubblico.

La stazione di ricarica sarà, anche visivamente, un esempio avanzato di arredo urbano sostenibile e costituisce il primo passo di un progetto più ampio che prevede l'installazione di oltre 50 punti di ricarica da 22 kW a marchio Volvo nei parcheggi e nei garage residenziali. L'obiettivo è, di fatto, quello di elettrificare l'intero distretto.