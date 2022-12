Auto elettriche: Vw ed Enel X insieme per 3mila punti di ricarica in Italia

Ascolta la versione audio dell'articolo

Le gare del Pnrr, che prevede oltre 740 milioni per potenziare la rete di ricarica per le auto elettriche con 21mila colonnine, ancora non sono partite ma i player in campo non stanno a guardare. Il Gruppo Volkswagen ed Enel X Way, la società del Gruppo Enel dedicata alla mobilità elettrica, hanno annunciato il lancio della loro joint venture paritetica Ewiva, che mira ad accelerare la diffusione della mobilità elettrica in Italia promuovendo lo sviluppo di un servizio capillare di ricarica ad alta potenza (HPC) fino a 3mila punti in tutto il paese. Le due aziende investiranno 100 milioni di euro ciascuna.

Ewiva è stata presentata oggi a Roma in occasione dell’inaugurazione della sua prima stazione di ricarica premium in Via Flaminia 871, che offrirà un lounge aperto a tutti i clienti e 14 punti di ricarica ultrarapida ciascuno fino a 300 kW, tutti sotto un tetto solare realizzato con pannelli fotovoltaici prodotti presso la 3Sun Gigafactory di Enel in Sicilia.

L’annuncio e l’apertura della prima stazione di ricarica premium segnano la prosecuzione della stretta collaborazione tra Enel e il primo costruttore automobilistico europeo per fornire un ecosistema completo di mobilità elettrica in Italia.

Promuovere la mobilità elettrica

«L’espansione dell’infrastruttura di ricarica - ha commentato Thomas Schmall, ceo di Volkswagen Group Components - gioca un ruolo chiave nel successo delle auto elettriche. Enel e Volkswagen, due forti partner di diversi settori, hanno ora unito le forze per affrontare questo compito in modo mirato, promuovendo così la mobilità elettrica in Italia».



«Questa joint venture rappresenta una nuova pietra miliare nella continua spinta di Enel X Way e del Gruppo Enel a diffondere la mobilità elettrica in tutta Italia, accelerando lo sviluppo di una rete di ricarica ad alta potenza all’avanguardia, che contribuirà a rendere i veicoli elettrici i primi scelta per gli automobilisti», ha dichiarato Elisabetta Ripa, responsabile di Enel X Way.