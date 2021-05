Auto elettriche Vw svela iD.X, la versione hot della ID.3. resterà solo un concept?

1' di lettura

Ralf Brandstatter, eco di Volkswagen ha svelato la concept di una versione sportiva della ID.3 siglata ID.X. Realizzata sulla base dell'elettrica il reparto di sviluppo sperimentale interno al brand di Wolfsburg ha sostituito la batteria da 62 kWh con una molto più grande da 82 kWh e ha utilizzato alcune delle parti del modello ad alte prestazioni dell'ID.4 la GTX. Grazie a queste modifiche, la vettura dispone di una potenza di 328 cv abbinata alla trazione integrale, l'equivalente più o meno di una Golf R.

I miglioramenti introdotti rispetto alla ID.3

Secondo il post di Brandstatter il team ha anche migliorato il telaio, l'infotainment e, come si può notare ha finito per modificare anche l'aspetto della vettura, oltre a riuscire ad alleggerire l'ID.X di 200 kg rispetto alla ID.3. Tutto sommato, le modifiche significano un tempo nella accelerazione da 0-100 kmh in soli 5,3 secondi che significa che è d mezzo secondo più lento del tempo dichiarato dalla Golf R, ma in compenso è più veloce del tempo di GTI Clubsport 45 che dichiara, incede, 5,6 secondi.

Per ora la concept non andrà in produzione

Sfortunatamente, lo stesso Brandstatter fa subito notare che l'ID.X non zarà messo in produzione almeno per ora. L'idea, però, è nata da quanto il team si sia divertito a lavorare sulla nuova ID.4 GTX. “Abbiamo appena introdotto l''ID-4 GTX che è il nostro primo modello elettrico ad elevate prestazioni è molto ben accolto, altri ne arriveranno anche sulla base della ID.3 - ha affermato il eco di Volkswagen - gli ingegneri hanno scoperto il divertimento di sviluppare auto elettriche ad alte prestazioni. E quindi lasciamo che lo facciano”.